«المهداوي»: هناك أمر يحاك بين تركيا وباشاغا وميلشيات مصراتة لتقليم أظافر السراج

قال المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي، إن “هناك أمراً يحاك بين تركيا من جهة ووزير داخلية «الوفاق» وميلشيات مصراتة من جهة أخرى لإنهاء نفوذ وقوة الميليشيات الأخرى، وتحديداً ميليشيات طرابلس والزاوية والزنتان لتقليم أظافر السراج”، لافتًا “خصوصاً بعد استحداث قوة الردع، ومنحها لصلاحيات داخل وزارة الداخلية”.

وأضاف «المهدوي» في تصريح لصحيفة «الاتحاد»، أنه “في حال دخلت المجموعات المسلحة في صدام داخل طرابلس ستنسف الجهود كافة، التي تقودها البعثة الأممية لحل الأزمة”.

وأوضح أن “إجبار وزير دفاع الوفاق للمليشيات على توقيع «ميثاق شرف» لعدم حدوث صدام يعطي إشارة لاحتمالية حدوث اشتباكات مسلحة بينهم”.

تجدر الإشارة إلى أن وزير دفاع الوفاق «النمروش»، كان قد صرح أن عمل وزارة الداخلية لا علاقة له بوزارة الدفاع وقوات “بركان الغضب”، وأن القوات المُساندة سيتم دمجها بالطرق المناسبة.

واتفق «النمروش»، خلال اجتماع له مع رئيس الأركان العامة لـ”الوفاق”، الفريق محمد الحداد، بقادة وآمري الكتائب العسكرية في المنطقة الغربية وطرابلس والوسطى على وضع ميثاق شرف، يُوقّعه جميع القادة، ويقضي بعدم اصطدام الكتائب والقوات بعضها بالبعض الآخر، مهما كان السبب، وتشكيل لجنة برئاسة وزير الدفاع، يتم من خلالها التواصل مع المجلس الرئاسي؛ لضمان عدم حصول صدام بين قوات الداخلية والدفاع.

وأشار مراقبون للمشهد إلى أن “هذا الاتفاق يعد خطوة استباقية لعملية «صيد الأفاعي» التي ينوي وزير الداخلية “فتحي باشاغا” بإطلاقها في المنطقة الغربية ضد عدد من المكونات، لتفادي الصدامات بين المكونات المسلحة في المنطقة الغربية وسط مخاوف من اندلاع حرب جديدة بالمنطقة على خلفية هذه العملية.