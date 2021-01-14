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إيطاليا تعين السفير باسكوالي فيرارا مبعوثا خاصًا لها في ليبيا

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – كلف وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو السفير باسكوالي فيرارا ليشغل منصب المبعوث الخاص لإيطاليا في ليبيا.

وزارة الخارجية الإيطالية قالت في بيان لها نشرته وكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الخميس إن المبعوث الخاص سيمثل إيطاليا وسيضمن مشاركتها الكاملة في جميع المبادرات المتعددة الأطراف لدعم العملية السياسية الليبية، بالتناسق مع التزام إيطاليا التقليدي لصالح السلام والاستقرار في البلاد.

وأشار البيان إلى أن السفير سيقوم فيرارا بمهمة تطوير الاتصالات المناسبة مع اللاعبين المحليين والدوليين الأساسيين الأكثر نشاطًا، في ليبيا كما سيعكف فيرارا على تعزيز التفكير الاستراتيجي، سواء في إيطاليا أو مع الخبراء الدوليين، حول آفاق الاستقرار في ليبيا أيضًا في سياق شمال إفريقيا.

يُشار إلى أن فيرارا شغل منصب سفير إيطاليا لدى الجزائر حتى نوفمبر الماضي.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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