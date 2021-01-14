امغيب: المرحلة تتطلب تضافر الجهود من كل أبناء الشعب الليبي

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود من كل أبناء الشعب الليبي دون استثناء للمحافظة على وحدة ومقدرات ليبيا وسلامة الشعب.

وقال امغيب في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعنوان (لم يعد أمامنا وقت ولا خيارات)، “إن المرحلة تتطلب تضافر الجهود من كل أبناء الشعب الليبي دون استثناء للمحافظة على وحدة ومقدرات بلادنا وسلامة شعبنا، المسار السياسي الليبي خلال اجتماع جنيف المقبل، اما أن يتفق فيه الليبيون وهذا الأمر يتطلب الكثير من الوطنية والكثير الكثير من الوعي بخطورة المرحلة من قبل الأعضاء المشاركين في هذا الاجتماع، فنصل بذلك إلى بداية الطريق لبناء دولة ليبيا الموحدة الجديدة، وأما أن تلعب الأجندات الخارجية دورها بقوة فينشب خلاف تكون نتيجته قوات دولية لحفظ السلام وسيناريو النفط مقابل الغذاء كما حدث في العراق”.