ليبيا تسجّل 764 إصابة جديدة و16 وفاة بـ”كورونا”

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 764 إصابة جديدة بفيروس “كورونا المستجد”.

وتماثل للشفاء 934 مصابًا، فيما توفي 16 آخرون، بحسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الخميس.

وتسلّم المركز 3820 عينة، على النحو الآتي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1034 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 900 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 203 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 60 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 132 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 41 عينة، ومختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن 145 عينة.

كما جاءت العينات من المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد بمعدل 48 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 164 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 125 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 88 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سرت 119 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة عينتين، ومختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس 95 عينة، ومختبر مركز مصراتة الطبي 316 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق 33 عينة، ومختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة 115 عينة، ومختبر مركز العزل زوارة 200 عينة.

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 107,434 حالة، منها 21,544 حالة نشطة، و84,245 متعافيًا، وتوفي 1,645 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في ليبيا مارس الماضي.

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