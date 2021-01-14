صحيفة تكشف تحالف “أردوغان والدبيبة” على حساب مليارات الليبيين

تقرير 218

تحدث تقرير، مدعوم بعدد من الوثائق والأرقام، لصحيفة “the investigative journal” التي تهتم بالفساد السياسي، عن توسيع الرئيس التركي رجب أردوغان، مخططاته للفساد في ليبيا من خلال اللعب على الانقسامات في البلاد لمصلحته الخاصة والتعاون مع أشخاص مثل رجل الأعمال الليبي، عبد الحميد الدبيبة، حتى يتمكن من الاستمرار في التلاعب بمستقبل ليبيا.

من هذا المنظور، ذكّر التقرير بتوقيع أنقرة معاهدة مع حكومة الوفاق للسيطرة على أنابيب الغاز والنفط في البحر الأبيض المتوسط، وبالإضافة إلى ذلك، طلب “أردوغان” أيضًا من رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، منح المزيد من العقود للشركات التركية، مما دفع ليبيا إلى منح عقود جديدة بقيمة 16 مليار دولار لشركات تركية في عام 2020.

وعلاوة على ذلك، دفع “السراج” لتركيا 12 مليار دولار، أربعة مليارات دولار من الودائع بدون فوائد للبنك المركزي التركي لدعم الليرة المحاصرة، وثمانية أخرى لتكلفة العملية العسكرية التركية وفق ما ذكره التقرير، ناهيك عن كيفية جني أنقرة ملايين الدولارات من خلال بيع طائرات بدون طيار من طراز بيرقدار إلى حكومة “الوفاق”.

وعلى الجانب الليبي، أشار التقرير إلى وجود عائلة “الدبيبة” في ليبيا المُقربة من “أردوغان” نفسه، حيث ساعدوا في تسهيل تدخل تركيا في الحرب الليبية.

وتم منح ما يصل إلى 19 مليار دولار من عقود البناء الليبية لشركات تركية، من قبل هيئات الدولة الليبية، التي تسيطر عليها عائلة “الدبيبة”، حيث يدعم “أردوغان”، عبد الحميد الدبيبة كرئيس وزراء ليبيا المقبل.

وخلص التقرير إلى أن قادة العالم أغمضوا أعينهم عن “فظائع أردوغان”، وفساده، لفترة طويلة لكن حان الوقت لمنع تعاملاته غير المشروعة في ليبيا وغيرها من الدول.

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