الحاجي: باشاغا واجهة لمشروع جماعة الإخوان لتقسيم مصراتة وتمكين الحزب

اعتبر الناشط السياسي، جمال الحاجي، أن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا واجهة لمشروع جماعة الاخوان للاستخدام فقط كما فعلوا برئيس ما يسمى بمجلس الدولة السابق عبد الرحمن السويحلي قبل أن ينقلبوا عليه لتمرير مؤامرة الصخيرات «بجرة قلم»”. وأضاف الحاجي في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أن ” استخدام باشاغا جاء لضرب عصفورين بحجر واحد تقسيم مصراته والتمكين لحزبه للمرحلة القادمة بعد خسارتهم المؤكدة بالصناديق”، على حد قوله.

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