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«لافروف»: ندعم عملية سياسية شاملة في ليبيا بمشاركة كافة الأطراف

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، اليوم الخميس، أن موسكو تتعاون مع السعودية بشأن استقرار سوق النفط، إلى جانب الأزمتين الليبية والسورية.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في موسكو: “إنه بحث أبرز التطورات في منطقة الشرق الاوسط من بينها دعم عملية سياسية شاملة في ليبيا بمشاركة كافة الأطراف”.

وتعيش ليبيا في أزمة كبيرة بعد التدخل التركي، بدعم حكومة الوفاق غير الشرعية، بإرسال المرتزقة الأجانب للقتال إلى جانب ميليشيات الوفاق، ضد الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، ما تسبب في تأجيج الأزمة الليبية.

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الأزمة الليبية السعودية روسيا لافروف

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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