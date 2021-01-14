«الثني» يطّلع على نتائج اجتماع اللجنة المختصة بتوحيد الميزانية العامة

اطّلع عبد الله الثني، رئيس الحكومة الليبية، اليوم الخميس على نتائج اجتماع اللجنة المختصة بتوحيد الميزانية العامة للدولة للعام 2021، خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وكيل عام وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير مهام الوزارة أمراجع غيث.
وأوضح الحساب الرسمي للحكومة الليبية، على فيسبوك، في بيان ، أن «غيث» وضع رئيس الحكومة في صورة اللقاء الذي جمع المعنيين بالشأن المالي والمصرفي في بلدية البريقة حول توحيد الميزانية العامة للدولة للعام 2021 ميلادي.
وقدم «غيث» خلال الاجتماع شرحا مفصلا عن الخطوات التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة بما يجعل للبلاد ميزانية موحدة لا تشهد عجزا في أي من بنودها.
وأكد أن اللجنة الموحدة قد بدأت اجتماعاتها لأعداد الميزانية العامة للدولة والتي من المفترض أن تجهز خلال 10 أيام.
ومن جانبه أبدى رئيس الحكومة ترحيبه وتأييده لما بدر من اللجنة المختصة بما يعود بالنفع على المواطن بصفة عامة.
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