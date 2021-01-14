«الثني» يطّلع على نتائج اجتماع اللجنة المختصة بتوحيد الميزانية العامة

اطّلع عبد الله الثني، رئيس الحكومة الليبية، اليوم الخميس على نتائج اجتماع اللجنة المختصة بتوحيد الميزانية العامة للدولة للعام 2021، خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وكيل عام وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير مهام الوزارة أمراجع غيث.

وأوضح الحساب الرسمي للحكومة الليبية، على فيسبوك، في بيان ، أن «غيث» وضع رئيس الحكومة في صورة اللقاء الذي جمع المعنيين بالشأن المالي والمصرفي في بلدية البريقة حول توحيد الميزانية العامة للدولة للعام 2021 ميلادي.

وقدم «غيث» خلال الاجتماع شرحا مفصلا عن الخطوات التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة بما يجعل للبلاد ميزانية موحدة لا تشهد عجزا في أي من بنودها.

وأكد أن اللجنة الموحدة قد بدأت اجتماعاتها لأعداد الميزانية العامة للدولة والتي من المفترض أن تجهز خلال 10 أيام.

ومن جانبه أبدى رئيس الحكومة ترحيبه وتأييده لما بدر من اللجنة المختصة بما يعود بالنفع على المواطن بصفة عامة.