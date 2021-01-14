ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

14 January, 2021

قامت ادارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة بحكومة الوفاق ،اليوم الخميس ،بتزويد 10 مستشفيات ما بين عام و تعليمي وقروي موزعة على المنطقة الغربية والجنوبية بمجموعة من الادوية والمستلزمات الطبية.

وقال مدير إدارة الطوارئ الصحية ،إن الإدارة قامت و في إطار الجهود المبذولة من قبل لضمان التشغيل الأمثل للمستشفيات، وعملاً بخطة الاستجابة السريعة الموضوعة من قبل الإدارة لسنة 2021، بتسليم عدد من المستشفيات مسلزمات طبية ،وشملت الشحنة على ادوية امراض مزمنة، مستلزمات طبية، محاليل وريدية .

وأشارت الإدارة أنه تم توزيع الشحنات ،على هذه المستشفيات ،وهي مستشفي غريان التعليمي ،مستشفي الاصابعة العام ،مستشفي الزواية العام ،مستشفي يفرن العام ،مستشفي ام جرسان القروي ،مستشفي جميل العام ، مستشفي صبراتة العام ، مستشفي صرمان العام ، مستشفي نالوت العام ، مستشفي الخضراء العام.