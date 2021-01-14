السيد رئيس مجلس الوزراء يطلّع على نتائج اجتماع اللجنة المختصة بتوحيد الميزانية العامة للعام 2021

بنغازي 14 يناير 2021 (وال)-اطلّع السيد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الخميس، على نتائج اجتماع اللجنة المختصة بتوحيد الميزانية العامة للدولة للعام 2021 ميلادي.

وذلك خلال اجتماع عقده سيادته في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع وكيل عام وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير مهام الوزارة السيد أمراجع غيث.

وأبدى السيد رئيس مجلس الوزراء؛ ترحيبه وتأييده لما بدر من اللجنة المختصة بما يعود بالنفع على المواطن بصفة عامة.

ووضع وكيل عام وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير مهام الوزارة؛ السيد الرئيس في صورة اللقاء الذي جمع المعنيين بالشأن المالي والمصرفي في بلدية البريقة؛ حول توحيد الميزانية العامة للدولة للعام 2021 ميلادي، كما قدّم السيد الوكيل شرحًا مفصلا عن الخطوات التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بما يجعل للبلاد ميزانية موحدة لا تشهد عجزا في أي من بنودها.

وأكد وكيل عام وزارة المالية والتخطيط المكلف أن اللجنة الموحدة قد بدأت اجتماعاتها لإعداد الميزانية العامة للدولة والتي من المفترض أن تجهز خلال 10 أيام. (وال- بنغازي) ر ت

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