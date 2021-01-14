«تسييري سرت» يناقش سبل تذليل المعوقات التى تواجه «وادى جارف»

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، اليوم الخميس، عددا من أعيان ووجهاء محلة وادى جارف وبحضور عدد من مديري المدارس.

وبحسب بيان صادر عن بلدية سرت، فإن اللقاء حضره عضو المجلس التسييري لبلدية سرت عبد العالى هيبلو، ومدير إدارة الإعلام والعلاقات بالبلدية ومدير مكتب مصلحة أملاك الدولة الليبية بسرت.

وتناول اللقاء، بحث السبل الكفيلة بتذليل المعوقات التى تواجه منطقة وادى جارف.

وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تتولى زيارة عدد من المرافق الخدمية بمحلة وادي جارف وإعداد تقرير نتائج الزيارة إلى رئيس المجلس التسييري للبلدية .