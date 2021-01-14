ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

14 January, 2021

اعتبر رئيس مصلحة الطيران المدني مصطفى بن عمار ،اليوم الخميس ،أن رفع شركات الطيران المحلية لأسعار تذاكر السفر دون الرجوع للمصلحة؛ مخالف لقانون الطيران المدني.

و طالب بن عمار في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” ،مديري شركات الخطوط الجوية المحلية، بإيقاف العمل بالأسعار الجديدة على الرحلات الداخلية والخارجية، والعمل بالأسعار المعتمدة سابقًا.

وأهاب بن عمار بشركات النقل اقتراح الأسعار لدراستها، واختيار المناسب منها، وفق قوله.