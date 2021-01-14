مصدر لـ”ـ218″: “معيتيق” يصل إلى القاهرة للقاء مسؤولين

كشف مصدر لـ”218″ عن وصول نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، إلى القاهرة، ظهر اليوم الخميس.

وأشار المصدر إلى أن “معيتيق” سيلتقي، خلال هذه الزيارة، عددًا من المسؤولين المصريين، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتأتي هذه الزيارة في وقت يشهد فيه الموقف المصري من الملف الليبي، تحولاً لافتًا؛ تمثّل في انفتاح القاهرة على التواصل مع كافة الأطراف، ولعلّ أبرز ما عكس هذا التحول، هو الزيارة الرسمية التي أجراها وفد مصري رفيع المستوى إلى طرابلس نهاية 2020.

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