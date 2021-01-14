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مصدر لـ”ـ218″: “معيتيق” يصل إلى القاهرة للقاء مسؤولين

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مصدر لـ”218″ عن وصول نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، إلى القاهرة، ظهر اليوم الخميس.

وأشار المصدر إلى أن “معيتيق” سيلتقي، خلال هذه الزيارة، عددًا من المسؤولين المصريين، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتأتي هذه الزيارة في وقت يشهد فيه الموقف المصري من الملف الليبي، تحولاً لافتًا؛ تمثّل في انفتاح القاهرة على التواصل مع كافة الأطراف، ولعلّ أبرز ما عكس هذا التحول، هو الزيارة الرسمية التي أجراها وفد مصري رفيع المستوى إلى طرابلس نهاية 2020.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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