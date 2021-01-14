«بوالخطابية» يتفقد عددا من المشروعات الخدمية ببلدية طبرق

تفقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، اليوم الخميس، عددا من المشروعات التي تنفذها بلدية طبرق بإشراف مكتب المشروعات، جاء ذلك بمشاركة عبدالكريم بوطابونة وهاشم مصادف ومنصور أمداوي ومدير مكتب المشروعات المهندس نصر شرح البال.

وتابع بوالخطابية، عمليات رصف وتنظيف وتنسيق ساحات وقوف السيارات بجوار المسجد العتيق وأمام الجوازات .

كما تفقد رصف طريق باب درنة وصيانة كل الحارات، ورصف طريق عيادة السكر .

وتفقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، إنشاء قناة تصريف مياه الأمطار بحي الحطية، والكورنيش الجديد من مدخل الميناء حتى جزيرة فندق دار السلام مزدوج ومتكامل بالإنارة والأرصفة والتشجير.

وأكد بيان صادر عن، المجلس التسييري لبلدية طبرق، أن كل هذه المشروعات سترى النور خلال الأشهر المقبلة.