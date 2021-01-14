النمروش: حفتر لن يرضى بنتائج أي حوار يهدف إلى السلام

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد وزير الدفاع بحكومة الوفاق، صلاح الدين النمروش، أن أولوية عمل وزارته في المرحلة الحالية هي إعادة تنظيم ما أسماه بـ”الجيش الليبي” والبدء في برنامج التجنيد لضخ دماء جديدة وشابة.

النمروش أعلن في تصريحات صحفية، أنه تم الاتفاق مع وزارة الدفاع التركية على إيفاد عدد من الضباط الليبيين؛ لتلقي دورات تدريبية متقدمة في بعض التخصصات التي يحتاجها الجيش الليبي، على حد قوله.

وأوضح أن الذين انضموا إلى المؤسسة العسكرية برغبتهم يخضعون الآن لدورة تدريبية داخل الكلية العسكرية طرابلس وكلية الدفاع الجوي مصراتة، وسيتم تخريجهم كضباط وفقاً لمؤهلاتهم العلمية، ومن ثم إيفادهم للخارج لتلقي دورات تدريبية تخصصية لتأهيلهم لمستويات أعلى.

وأشار إلى أن المجموعات التي لا ترغب في الانضمام إلى وزارة الدفاع سيتم دمجهم في وزارة الداخلية وبعض الوزارات الأخرى كوزارة العمل التي ستقوم بإعداد برامج واضحة تستوعبهم.

وجدد النمروش، التأكيد على علمهم بأن خليفة حفتر لن يرضى بأي نتائج لأي حوار يهدف إلى السلام، متهمًا إياه بأنه دائمًا مُعرقل لأي حلول سلمية، زاعمًا أنهم لم يكونوا يومًا دعاة حرب، وأنهم يرحبون بكل مبادرة تسعى لإنهاء الاقتتال.

وتطرق إلى التعاون مع الولايات المتحدة، في مجال مكافحة الإرهاب، معبرًا عن طموحه بأن يجمعهم مستقبلاً بواشنطن برامج في مجالات التدريب، خاتمًا بالقول: “نحن منفتحون على أي دولة تريد التعاون معنا”.

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وقال وزير الدفاع إن الوزارة لم يكن لديها علم مسبق بعملية “صيد الأفاعي” التي أطلقتها وزرة الداخلية مؤخرا.

وأوضح خلال زيارته لمدينة زوارة أمس الأربعاء أن وزارته ترحب بالتعاون مع جميع الوزارات لاستتباب الأمن وحماية المواطنين مشيرا إلى أنهم كانوا يأملون التنسيق المسبق بشأن “صيد الأفاعي” لتحقق العملية أهدافها بالشكل المطلوب.

وأكد النمروش استمرارهم في بناء قوات الوفاق عبر تخريج الدفعات النظامية من الكليات العسكرية ومراكز التدريب مضيفا أن شهر فبراير القادم سيشهد دورة تجنيد جديدة سيعلن عنها بشكل رسمي عبر وزارة الدفاع.

وكان وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا قد أعلن في تصريح لوكالة أسوشيتد برس الأيام الماضية إطلاق عملية أمنية للقضاء على العناصر الإرهابية واستهداف مهربي البشر تحت اسم “صيـد الأفاعي”.