أمغيب: أخشى من تكرار سيناريو العراق في بلادنا

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب، اليوم الخميس، إن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود من كل أبناء الشعب الليبي دون استثناء للمحافظة على وحدة ومقدرات ليبيا وسلامة الشعب.

وأوضح امغيب في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن اتفاق الليبيين داخل المسار السياسي الليبي خلال اجتماع جنيف المقبل يتطلب الكثير من الوطنية والكثير من الوعي بخطورة المرحلة من قبل الأعضاء المشاركين به.

وأكد امغيب أنه إذا تم الاتفاق سيتم الوصول إلى بداية الطريق لبناء دولة ليبيا الموحدة الجديدة، مشيرا إلى أنه إذا لعبت الأجندات الخارجية دورها بقوة فسينشب خلاف تكون نتيجته قوات دولية لحفظ السلام وسيناريو النفط مقابل الغذاء كما حدث في العراق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24