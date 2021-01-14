بلدية بنغازي تستضيف ورشة عمل لتدريب وتطوير الشباب ورواد الأعمال

نظمت إدارة الموارد البشرية ببلدية بنغازي وبالتعاون مع الهيئة العامة للتشغيل ورشة عمل اليوم الخميس تحت عنوان “دور التدريب في تطوير الشباب ورواد الأعمال”.

وقالت البلدية في بيان لها، طالعته “الساعة 24″، إن الورشة استهدفت تنمية المشروعات الصغرى والمتوسطة وريادة الأعمال وتدريب وتأهيل الباحثين عن العمل.

وتناولت الورشة التدريب القيادى ودوره فى تطوير المؤسسات، ودور التدريب المهنى وارتباطه بسوق العمل وتقليل البطالة، ومساهمة التدريب الخاص لذوى الاحتياجات الخاصة، وتعزيز ثقافة المبادرة وريادة الأعمال لدى الشباب الليبى نحو العمل الحر والتدريب عن بُعد.

وتوصلت الورشة لمجموعة من التوصيات التى من شأنها الرقي بالعملية التدريبية وتطوير الشباب.