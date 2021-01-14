اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تدرس خطة إدخال وتوزيع تطعيم كورونا

عقدت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، اجتماعا أمس، ضم المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية.

وتم خلال الاجتماع عرض خطة إدخال وتوزيع التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث تم تكليف لجنتين للقطاعات، ولجنة فنية للعمل على خطة التطعيمات الوطنية، التي تستهدف العاملين بالقطاع الصحي، وفي مقدمتهم الأطقم الطبية التي هي أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وخاصة العاملين في مراكز العزل، وكذلك المصابون بأمراض مزمنة، وكبار السن.

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