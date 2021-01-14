ليبيا الان

سياله: ندرس اتخاذ إجراءات لخفض نفقات التمثيل الدبلوماسي في إفريقيا

تم النشر منذُ 7 دقائق
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة خلال مشاركته في الملتقى الليبي الإفريقي أن ليبيا لها تمثيل دبلوماسي في معظم الدول وأنه نظرا للظروف الراهنة في ليبيا سيتم دراسة إتباع مبدأ التمثيل غير المقيم في إفريقيا بما لا يوثر على علاقات ليبيا مع الدول الإفريقية ويخفض في ذات الوقت من التكاليف والنفقات.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن سياله سلط خلال الملتقى الضوء  على العلاقات الليبية الإفريقية التاريخية ودور ليبيا في القارة الإفريقية سياسيا واقتصاديا ووأشار إلى أنه من الناحية السياسية لعبت ليبيا دور مهم في إفريقيا وفي دعم الشعوب الإفريقية وحركات التحرر في بلدانها ضد الإستعمار ناهيك عن فضلها في تأسيس الإتحاد الإفريقي وتجمع دول الساحل والصحراء وأضاف أنه من الناحية الاقتصادية فإن ليبيا لها استثمارات في القارة الإفريقية ولها دور في تنمية بعض الدول الإفريقية بالإضافة إلى الدور التي تقوم به جمعية الدعوة الإسلامية في إفريقيا الخيري والدعوي.

وشارك في الملتقى رئيس مجلس النواب الموازي حمودة سيالة ورئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس ونائب رئيس المجلس الأعلى للدولة والمختصين في الشؤون الافريقية .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • توضيح للمجتمع المدني الليبي والامن العام:
    14 يناير، 2021 الساعة 1:15 م
    بالنسبة للعمالة الافريقية في ليبيا –
    من المهم تصنيف العاملين وتخصصاتهم -ويتم تكوين مركز للفحص الصحي المتعلق بالعمالة القادمة لليبيا من عمال وحرفيين –
    ويتم تهيءة ملابس خاصة بنوع العمل من قفازات وسترات وقاءية وقبعات وأحذية خاصة بالعمل ونظارات وبطاقات تحمل بينات العامل والجهة التي يعمل بها وتعلق في بطاقة على الرقبة .
    وتشكيل ادارة في كل بلدية في ليبيا لفرز التخصص للعاملين القادمين لليبي وتوزيعهم على اماكن العمل وتحديد مرتبات لهم حسب المهنة والزمن الاي تتطلبه “يعني ممكن تقييم العمل بالوقت تحديد سعر لساعة العمل وطريقة انجازه .
    ويمكن بذلك حماية العاملين القادمين لليبيا من التهجير او المعاناة وتوفير عمل لهم في صالح البلاد والقطاعات الخدمية بشكل عام .

    رد

  • توضيح للمجتمع المدني الليبي والامن العام:
    14 يناير، 2021 الساعة 1:15 م
    بالنسبة للعمالة الافريقية في ليبيا –
    من المهم تصنيف العاملين وتخصصاتهم -ويتم تكوين مركز للفحص الصحي المتعلق بالعمالة القادمة لليبيا من عمال وحرفيين –
    ويتم تهيءة ملابس خاصة بنوع العمل من قفازات وسترات وقاءية وقبعات وأحذية خاصة بالعمل ونظارات وبطاقات تحمل بينات العامل والجهة التي يعمل بها وتعلق في بطاقة على الرقبة .
    وتشكيل ادارة في كل بلدية في ليبيا لفرز التخصص للعاملين القادمين لليبي وتوزيعهم على اماكن العمل وتحديد مرتبات لهم حسب المهنة والزمن الاي تتطلبه “يعني ممكن تقييم العمل بالوقت تحديد سعر لساعة العمل وطريقة انجازه .
    ويمكن بذلك حماية العاملين القادمين لليبيا وحمايتهم من التهجير وتوفير عمل لهم في صالح البلاد والقطاعات الخدمية بشكل عام .

    رد