سياله: ندرس اتخاذ إجراءات لخفض نفقات التمثيل الدبلوماسي في إفريقيا

أكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة خلال مشاركته في الملتقى الليبي الإفريقي أن ليبيا لها تمثيل دبلوماسي في معظم الدول وأنه نظرا للظروف الراهنة في ليبيا سيتم دراسة إتباع مبدأ التمثيل غير المقيم في إفريقيا بما لا يوثر على علاقات ليبيا مع الدول الإفريقية ويخفض في ذات الوقت من التكاليف والنفقات.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن سياله سلط خلال الملتقى الضوء على العلاقات الليبية الإفريقية التاريخية ودور ليبيا في القارة الإفريقية سياسيا واقتصاديا ووأشار إلى أنه من الناحية السياسية لعبت ليبيا دور مهم في إفريقيا وفي دعم الشعوب الإفريقية وحركات التحرر في بلدانها ضد الإستعمار ناهيك عن فضلها في تأسيس الإتحاد الإفريقي وتجمع دول الساحل والصحراء وأضاف أنه من الناحية الاقتصادية فإن ليبيا لها استثمارات في القارة الإفريقية ولها دور في تنمية بعض الدول الإفريقية بالإضافة إلى الدور التي تقوم به جمعية الدعوة الإسلامية في إفريقيا الخيري والدعوي.

وشارك في الملتقى رئيس مجلس النواب الموازي حمودة سيالة ورئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس ونائب رئيس المجلس الأعلى للدولة والمختصين في الشؤون الافريقية .