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باشاغا يطلع على حجم الأضرار بالمطار الزراعي بمشروع أبوعائشة

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

اطلع المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا على حجم الأضرار التي طالت المطار الزراعي بمشروع أبوعائشة جراء الحرب التي شهدتها مناطق جنوب العاصمة طرابلس.

وأجرى باشاغا اليوم الخميس، جولة تفقدية بالمطار الزرعي التابع لجهاز الشرطة الزراعية الواقع داخل مشروع أبوعائشة الزراعي.

وقالت وازرة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن باشاغا تفقد خلال الزيارة محتويات المطار من طائرات ومستودعات صيانتها وعمرتها، وأطلع على حجم الأضرار التي تعرض لها المطار الزراعي نتيجة الحرب جنوب العاصمة طرابلس.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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