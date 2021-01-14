الفارسي: باشاغا يسعى لتحسين صورته أمام الشعب و المجتمع الدولي

قال أستاذ العلوم السياسية يوسف الفارسي، إن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا يسعى لتحسين صورته أمام المجتمع الدولي والشعب الليبي ليفوز بفرصة قادمة في الحكومة الجديدة.

وتوقع الفارسي في تصريحات صحفية وقوع صدام بين باشاغا وحكومة الوفاق عقب العملية التي أطلقها بدعم تركي وتحمل اسم صيد الأفاعي.

وأكد الفارسي أن أي تصعيد عسكري في طرابلس أو المنطقة الوسطى خلال الفترة المقبلة سيقطع الطريق على مهام اللجنة العسكرية الليبية “5+5″، في ظل محاولات لإفشال أي جهود للسلام والتهدئة في المنطقة، مشيرا إلى أن ذلك هو ما تدعمه أنقرة لاستمرار حالة عدم الاستقرار للدولة والشعب ودعم اندلاع الحرب مجدداً، باستمرارها في دعم قوات الوفاق رغم توقيع اتفاق جنيف “5+5”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24