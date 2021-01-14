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الفارسي: باشاغا يسعى لتحسين صورته أمام الشعب و المجتمع الدولي

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال أستاذ العلوم السياسية يوسف الفارسي، إن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا يسعى لتحسين صورته أمام المجتمع الدولي والشعب الليبي ليفوز بفرصة قادمة في الحكومة الجديدة.

وتوقع الفارسي في تصريحات صحفية وقوع صدام بين باشاغا وحكومة الوفاق عقب العملية التي أطلقها بدعم تركي وتحمل اسم صيد الأفاعي.

وأكد الفارسي أن أي تصعيد عسكري في طرابلس أو المنطقة الوسطى خلال الفترة المقبلة سيقطع الطريق على مهام اللجنة العسكرية الليبية “5+5″، في ظل محاولات لإفشال أي جهود للسلام والتهدئة في المنطقة، مشيرا إلى أن ذلك هو ما تدعمه أنقرة لاستمرار حالة عدم الاستقرار للدولة والشعب ودعم اندلاع الحرب مجدداً، باستمرارها في دعم قوات الوفاق رغم توقيع اتفاق جنيف “5+5”.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • باشاآغا بيدق من بيادق تركيا في ليبيا فأن حركت تركيا باتجاه حرب شركاءه في الوطن فسيحاربهم وان تركيا طالبته ممارسة تصريحات ناريه فقط كأي ريح ساخنه تخروج بدون أستئذان وتعفن المكان فسيتقيد بالآوامر الصادره من الباب العالي في تركيا ولكن لا يبدو هناك اي حرب لأن بوق الخراب ونذير الشؤوم الدمار المفتري الخرياني صامت هذه الأيام لا يهين ولا يؤجج ولا يسكب في الزيت علي النار ولم يعد يمنح في كروت غفران للأرهابيين كالسابق حيث قال في السابق وهو يعد العدة للحرب وحسب ما تعلمه علي يد الحاخام اليهونيه الذي درس له دينه ان قتلي الجيش الليبي في النار وقتلي الارهابيين الفجار في الجنه

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