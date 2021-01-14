الثني يبحث آليات تفعيل الاستثمار في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية

ليبيا – بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني أمس الأربعاء آليات تفعيل الاستثمار في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، وذلك خلال اجتماع مع الوزير المختص الدكتور حسن الزيداني.

الثني ناقش خلال الاجتماع وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة تفعيل برامج الاستثمارات في هذه القطاعات بما يكفل تعزيز الأمن الغذائي.

وأطلع الوزير رئيس مجلس الوزراء على حصيلة عمل الوزارة للعام 2020 ميلادي، وخطة عملها للعام الحالي.

وتطرق الاجتماع إلى آلية توفير التحصينات البيطرية والتعجيل بتوفيرها، للحد من الأوبئة المتعلقة بالثروة الحيوانية.

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته بدعم حملات التشجير في كافة البلديات، بما يعزز المسطحات الخضراء ويدعم البيئة العامة في البلاد.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية