النجار: هناك تزايد ملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا آخر أسبوعين لعدم التقيد بالإجراءات الوقائية

ليبيا – قال مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار أمس الأربعاء إن هناك تزايدًا ملحوظًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا في آخر أسبوعين؛ لعدم التقيد بالإجراءات الوقائية، بعد أن كان الوضع الوبائي يمرّ بمرحلة هدوء واستقرار المدة الماضية.

النجار بيّن وفقًا لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن سبب تدهور الوضع الحالي ناتج عن نقص “المسحات” منذ أسبوع، والازدحام نتيجة إقبال المسافرين على مراكز فرز العينات.

وأكد على أن كافة مراكز العزل تشتغل حاليًا تحت ضغط كبير، مبديًا تخوفه من عدم استطاعة المراكز التحمل بعد ارتفاع عدد الإصابات؛ نتيجة استهتار يحدث من قبل عامة الناس على الرغم من انتشاره الواسع، وخاصة في الدول الأوروبية بعد ظهور طفرات جديدة للفيروس.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية