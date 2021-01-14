عقيلة صالح يهنئ المستشار حنفي الجبالي لانتخابه رئيسا لمجلس النواب المصري

هنأ رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، المستشار حنفي الجبالي لانتخابه رئيسا لمجلس النواب المصري، متمنيا له وللنواب المصريين الجدد التوفيق والسداد والنجاح في مهامهم الوطنية.

وأعرب عقيلة في رسالته إلى رئيس مجلس النواب المصري الجديد، اليوم الخميس، عن أمله في أن «يتمكن المجلس من القيام بدوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة مصر وشعبها العظيم».

وأشاد المستشار عقيلة صالح بـ«الدور الكبير والمهم لمجلس النواب المصري ورئيسه السابق الدكتور علي عبدالعال، على ما بذله من جهود صادقة لدعم ومساندة مجلس النواب الليبي وحق الشعب الليبي في التعبير عن إرادته الحرة وحقه في اختيار قيادته السياسية ووقف التدخل الخارجي السلبي في الشأن الليبي».

وانتخب المستشار حنفي الجبالي رئيسا لمجلس النواب المصري الجديد الذي بدأ أعماله يوم الثلاثاء الماضي.

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