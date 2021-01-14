بويصير: الواقع الليبي ليس بيئة صالحة للدعوة للحرية

أخبار ليبيا 24 – خبر

رأى المحلل السياسي محمد بويصير المقرب من حكومة السراج أن ما يجري حالياً في ليبيا هو تشييد نظام يرضي القوى المحلية الفاعلة التي ساهمت في تعميق المستنقع والأطراف الخارجية التي دعمتها في ذلك، بحسب تعبيره.

بويصير توقع – في منشور له عبر صفحته على موقع فيسبوك – تحول السجال إلى سجال سياسي ولكن بين نفس الأطراف حفتر والسراج ومصراته والعشائر والمسلحين والإخوان وكل من استهواه الاستيلاء على المال العام، والاستيلاء على ثمن الدواء وغذاء الأطفال ويتم تقاسم السلطة والمصالح بينهم وستكون تلك خطوة إلى الأمام كما يقال.

وقدم اعتذاره لكل من شغلهم بالحديث عن الديمقراطية والحريات العامة وسيادة القانون، معترفاً أنه كان يتحدث عن واقع آخر وبلد آخر وشعب آخر، متوجهاً إلى الليبين بالقول: لستم من يمكن أن يكون سيدا حرا على أرضه.

وأعرب بويصير عن اعتقاده أن 2021 هي سنة الوصول إلى الحقيقة المرة بالنسبة له، معلناً نهاية خصومته مع الجميع. وختم قائلاً: الواقع الليبي كما اتضح لي ليس بيئة صالحة للدعوة للحرية.