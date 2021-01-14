عقيل: ميثاق شرف « النمروش » لتعايش المليشيات جريمة بحق الليبيين

شن المحلل السياسي عز الدين عقيل، هجوما حادا، وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة صلاح الدين النمروش، على خلفية الاتفاق الذي أقره، والخاص بما سمي بـ”ميثاق شرف” يمنع اصطدام المجموعات المسلحة ببعضها مهما كان السبب.

وأوضح عقيل، في تدوينه له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن النمرود ( في إشارة للنمروش) يعلن ميثاق جريمة “تعايش توازن رعب” بين المليشيات، وتحت رعاية وزارته .

وأضاف أن اعتراف وإعلان النمرود جهارا نهارا، بتورطه في صناعة تعايش توازن رعب بين المليشيات، وفرضه على المواطنين والسكان والمجتمعات المحلية، واصفا الأمر بأنه قمة الخزي والعار .

وأشار عقيل موجها حديثه إلى النمروش، إلى أن مثل هذه المواثيق لا تبرم إلا بالمجتمعات البدائية المتخلفة، لا بين القوات الواحدة والبوليس الواحد، واختتم منشوره قائلا: ” يا لعار حكومتكم المدنية ” .

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