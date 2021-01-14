أمن بنغازي: ضبط متهم بجريمة قتل وثلاث عمليات سطو

أعلنت مديرية أمن بنغازي اليوم الخميس ضبط أحد المتهمين في جريمة قتل وثلاث عمليات سطو.

وبين المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة القوارشة تلقى في 7 يناير الجاري بلاغا من المواطن ((ع ر م )) يفيد بقيام ثلاثة اشخاص مجهولين يستقلون سيارة نوع كيا بالسطو على مصنع حجارة “بلوك” وسرقوا منه معدات خاصة بالمصنع وهواتف محمولة خاصة بالعاملين بواسطة سلاح كلاشن كوف وبلغت قيمة المسروقات 1100 دينار .

وأضافت مديرية أمن بنغازي أن المركز تلقى في 8 يناير الجاري بلاغا من المواطن (( ع ص م )) يفيد بقيام ثلاثة اشخاص يستقلون سيارة كيا بالتهجم على مقر عمله وسرقة هواتف محمولة واسطوانة غاز ومبلغ 2400 دينار قدرت قيمة المسروقات 10000 دينار كما تلقى المركز في 9 يناير الجاري بلاغا يفيد بإصابة المدعو (( م ح أ – مصري الجنسية )) بإطلاق نار من قبل مجهولين يستقلون سيارة نوع اوبل كورسا مما أدى لوفاته، وذلك عند قيامهم بالسطو على مصنع حجارة “بلوك” حيث اعتدوا على العاملين بالضرب وسلبوا منهم مبلغ 500 دينار وهواتف محمولة.

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى تمكن تمكن أعضاء التحريات بالمركز يوم 9 يناير من التعرف على أحد الأشخاص المشاركين في عمليات السطو من العمالة الوافدة يدعى (( ط م ت )) وقد تم ضبطه وبالتحقيق معه اعترف بجرمه بمشاركة كل من (( ف ع ف )) و ((ع ا ع )) الذينيجري العمل على ضبطهم.