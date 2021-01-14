علم: اجتماعات جنيف ستمتد إلى 16 يناير الجاري لبحث ملف تشكيل حكومة جديدة

ليبيا – أكد المتحدث الرسمي باسم البعثة الأممية للدعم في ليبيا جان علم انطلاق اجتماعات مباشرة لأول مرة للجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي المعروفة بلجنة الـ18 أمس الأربعاء ولمدة 4 أيام، لبحث ملف تشكيل حكومة جديدة.

علم قال في تصريح لموقع “عربي21” القطري: “اجتماعات جنيف بسويسرا تمتد من يوم 13 إلى 16 يناير الجاري، وإن الهدف منها بحث إنجاز مهام اللجنة الرئيسية، وهي القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحّدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية