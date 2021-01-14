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افتتاح منتدى أجيال للفنون والتراث بوادي الشاطئ

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

افتتح مكتب الثقافة بوادي الشاطئ منتدى أجيال للفنون والتراث بمنطقة المنصورة، بحضور مهتمين بالشأن الثقافي، ومؤسسات المجتمع المدني.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

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