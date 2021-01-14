افتتاح منتدى أجيال للفنون والتراث بوادي الشاطئ

افتتح مكتب الثقافة بوادي الشاطئ منتدى أجيال للفنون والتراث بمنطقة المنصورة، بحضور مهتمين بالشأن الثقافي، ومؤسسات المجتمع المدني.
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قناة ليبيا
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