إيطاليا تعيين ” فيرارا ” مبعوثا خاصا لها في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو كلف السفير باسكوالي فيرارا ليشغل منصب المبعوث الخاص لإيطاليا في ليبيا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المبعوث الخاص سيمثل إيطاليا و سيضمن مشاركتها الكاملة في جميع المبادرات المتعددة الأطراف لدعم العملية السياسية الليبية، بالتناسق مع التزام إيطاليا التقليدي لصالح السلام والاستقرار في البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أن فيرارا سيقوم بمهمة تطوير الاتصالات المناسبة مع اللاعبين المحليين والدوليين الأساسيين الأكثر نشاطًا، في ليبيا كما سيعكف على تعزيز التفكير الاستراتيجي، سواء في إيطاليا أو مع الخبراء الدوليين، حول آفاق الاستقرار في ليبيا أيضًا في سياق شمال إفريقيا.

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