البيوضي: اجتماعات جنيف محاولة للخروج باتفاق يضمن فرض حكومة ضعيفة وعميلة

ليبيا – علق الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي على اجتماعات اللجنة الاستشارية المنعقدة في جنيف، معتبرًا أنه لا جديد سوى محاولة الخروج باتفاق يضمن المضي في إنجاز صفقة التمرير وفرض حكومة ضعيفة، وعميلة تسهم في تفتيت الكيان الوطني وتحقيق مزيد من التفقير للأمة وتهميشها وسرقتها في وضح النهار.

البيوضي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “لا تنتظروا انتخابات هذا العام أو بعد 5 أعوام أخرى إذا ما حقق ملتقى الـ HD مسخ الهوية وتفتيت الكيان الوطني”.

وأضاف: “يبقى الأمل أن من بين أعضاء الحوار من هم جديرون بالثقة ويمتلكون كل أدوات الدفاع عن الوطن، وأنهم سيتصدون لكل المؤمرات”.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية