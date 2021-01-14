الغرياني يهاجم القضاء الليبي: أصبحنا وكلاء لليهود تحكمون على إخواننا في حماس بالسجن وتتعاطفون مع الملاحدة

ليبيا – علق مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني على النداءات والاستغاثات التي أطلقها مدير المستشفى الطبي هذا الأسبوع فيما يخص قسم الأورام الذي يعاني الأمرين بعد قطع العلاج والدواء عنهم.

الغرياني قال خلال استضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: إن “هؤلاء الذين تسلطوا عليهم وسرقوا أموالهم، كيف يطيب لمسؤول في وزارة الصحة أن يرى المشهد هذا ويسرق أموال المرضى ودوائهم؟ يرونهم في هذا الوضع الإنساني البائس الذي لا يستطيع أحد في قلبه مثقال من الإنسانية إلا أن يتعاطف معه، ومع ذلك يسرقون دواءهم ويهربون به”.

وأضاف: “أسعار العيادات مرتفعة كسائر الحياة، ووصل الغلاء لرغيف الخبز بسبب التلاعب بسعر الدولار وكل شخص ينفذ أجندة خاصة فيه، كل السلطات الآن التنفيذية والتشريعية في سباق من يتحصل على الحكومة أو على الرئاسي، وتلعب الأحزاب بها دور بكل ثقل، والموضوع فيه رشاوى ومال”.

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كما تابع: “فوجئنا أن الأخوة الفلسطينيين من جماعة حماس جاءوا لليبيا يطلبون العون من إخوانهم؛ لأنهم أخرجوا من ديارهم صاغرين ومحاصرين وتسلب أموالهم، ويجدون إخوانهم في ليبيا ليستنجدون بهم، وسمعت أن القضاه الليبيين حكموا عليهم بالسجن. أصبحنا وكلاء لليهود نحكم على من يدافع عن وطنه ودياره بالسجن في بلادنا دون شفقة ورحمة دون ضمير، وبعضهم في حال يرثى له من المرض والعذاب ولا يجدون مع يتعاطف معهم، ووُجد من يتعاطف مع الملاحدة”.

وكان مكتب النائب العام قد أعلن في وقت سابق صدور الأحكام على أفراد ما عُرف إعلامياً بقضية ” خلية حماس ” وقد تراوحت الأحكام مابين 14 إلى 22 سنة سجن .

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هذا واطلعت صحيفة المرصد في وقت سابق على الملف الكامل لقضية “خلية حماس” من تقارير ووثائق ومراسلات ومحاضر الاجتماعات وطرق التمويل والتسجيلات ومقاطع الفيديو التي كشفت وجود تنسيق مباشر للخلية مع قيادات تنظيم القاعدة وجماعة أنصار الشريعة ومجالس الشورى في ليبيا وكتائب بعينها ككتيبة ” الإحسان ” التي كان يقودها طارق درمان في طرابلس وهي الأدلة ذاتها التي يستند عليها القضاء اللييي في أحكامه .

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية