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لتقليم أظافر السراج.. المهدوي: هناك أمر يحاك بين تركيا وباشاغا وميلشيات مصراتة

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

كشف المحلل السياسي أحمد المهدوي، أن هناك أمراً يحاك بين تركيا من جهة ووزير الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة وميلشيات مصراتة من جهة أخرى لأنهاء نفوذ وقوة الميليشيات الأخرى، وتحديداً ميليشيات طرابلس والزاوية والزنتان لتقليم أظافر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.
ورجح «المهدوي» في تصريح صحفي أن تدخل المجموعات المسلحة في صدام داخل طرابلس ينسف الجهود كافة، التي تقودها البعثة الأممية لحل الأزمة، مبينا أن إجبار وزير دفاع الوفاق صلاح الدين النمروش للمليشيات على توقيع «ميثاق شرف» لعدم حدوث صدام يعطي إشارة لاحتمالية حدوث اشتباكات مسلحة بينهم”.
وكان «النمروش»، قد صرح أن عمل وزارة الداخلية لا علاقة له بوزارة الدفاع وقوات “بركان الغضب”، وأن القوات المُساندة سيتم دمجها بالطرق المناسبة.
واعتبر مراقبون هذا الاتفاق خطوة استباقية لعملية «صيد الأفاعي» التي ينوي وزير الداخلية “فتحي باشاغا” بإطلاقها في المنطقة الغربية ضد عدد من المكونات، لتفادي الصدامات بين المكونات المسلحة في المنطقة الغربية وسط مخاوف من اندلاع حرب جديدة بالمنطقة على خلفية هذه العملية.

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  • صراع الافاعى والخرفان سينتهى بهزيمة حريم السلطان الاغبياء كما حدث فى كل مكان فالاخوان دائما بعد ان يستولوا على كل السلطات يخسروها ويدخلوا السجن كما حدث فى مصر والسودان ويحدث الان فى تونس وليبيا ولهذا يجب انشاء تحالف وطنى فى ليبيا ينادى بتطهير اليلاد من الخونة والاخوان ودعم السيادة الوطنية لطرد المحتل التركى بالتعاون بين الجيش الوطنى والشرفاء من العسكريين بالمنطقة الغربية ولا مكان لحريم السلطان سواء باشااغا او النمروش ليرحلوا الى تركيا فلا ولاء لهم لليبيا

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