البعثة الأممية: اللجنة الاستشارة لملتقى الحوار تواصل اجتماعاتها

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي تواصل اجتماعاتها في قصر الأمم المتحدة في جنيف بمشاركة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز.

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وكانت وليامز قالت أمس الاربعاء في كلمتها الافتتاحية، لاجتماع اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، إن البعثة لن تتدخل في الأسماء المرشحة لتولي المناصب القيادية في الموحّدة و”لا أقبل أن يكون للبعثة دور في تسمية السلطة كما يروّج له البعض، هذا قرار ليبي.

وقالت وليامز ” نريد حلاً ليبيّ المنشأ ولا يفرض من الخارج، حل ليبي حل ليبي-ليبي، حل ليبي خالص وأدعوكم للتوصل الى توصيات خلاقة نعود بها إلى الملتقى ليتم التوافق عليها هناك. فالملتقى هو صاحب الحق الأصيل في الوصول بالعملية السياسية إلى غرضها.”