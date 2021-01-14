المبروك أبو عميد :ليبيا تسير في اتجاه حل مفروض للأزمة بطريقة أو بأخرى

بوابة إفريقيا الإخبارية/سنيا البرينصي |

14 January, 2021

اعتبر رئيس المجلس الأعلى ورشفانة د. المبروك محمد أبو عميد أن المشهد الليبي مر ومازال بتعقيدات في كل الاتجاهات المحلية والدولية وعلى الصعيد الاجتماعي والسياسي والأمني والاقتصادي.

وأوضح أبو عميد, في تصريح ل “بوابة افريقيا الإخبارية” اليوم الخميس, أن المشهد الدولي يمر بصراع قوي بين أمريكا, ومن يشترك معها في المصالح والسياسات, وبين روسيا, ومن يتفق معها في المصالح والسياسات.

وتابع: “هنا يمكن القول بأنه دون الوصول إلى تفاهمات أمريكية روسية تتعلق بالوجود العسكري لهما في ليبيا والوصول إلى اتفاق في الملفات الاقتصادية ومنها النفط والغاز, فإن أي اتفاق لحلحة الأزمة مهما يكن شكله ومضمونه لن يكتب له النجاح, ولعل الجهد الذي تبذله المبعوثة الأممية بالنيابة ستيفاني وليامز للوصول إلى تشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية هو محاولة لتنصيب حكومة يمكن التعامل معها بما يخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية دون الأخذ في الاعتبار ما يجب أن يتم من إجراءات أمنية واجتماعية وسياسية واقتصادية لضمان انتخابات حقيقية تعبر عن إرادة الشعب الليبي”.

وخلص د. المبروك أبو عميد إلى أنه بناء على سبق ذكره, فإن “ليبيا تسير في اتجاه حل مفروض للأزمة بطريقة أو بأخرى”.

أما على الصعيد الداخلي, فقال أبو عميد إن المشكل الليبي ليس وليد الساعة بل هو إرث اجتماعي ثقافي عمره مئات السنين, بل أكثر, وجاء نتيجة الحقب الاستعمارية وممارستها لسياسة “فرق تسد” بين المناطق والقبائل والجماعات الليبية.

وأشار إلى أن هذا الإرث المصطنع والمليء بالحقد والكراهية والثأر وجد المناخ المناسب بعد أن تم إسقاط نظام الدولة الليبية في عام 2011.

وأكد رئيس المجلس الأعلى ورشفانة أن هذا الإرث خرج من رحمه ملف أمني وانتشار السلاح والمليشيات, كما خرج من رحمه مشكل تقاسم الثروة, إضافة إلى المشكل السياسي.

وأردف أن المشهد الليبي, وإن شهد حلحلة للأزمة, فستكون منقوصة.

ولفت المبروك أبو عميد إلى أن مشكلة المليشيات وانتشار السلاح يمثلان العقبة الأولى أمام حلحلة بقية الملفات كالمصالحة الاجتماعية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حقيقية, مبينا أن ما حدث في انتخابات بعض المجالس البلدية من تهديد وفرض شخصيات بقوة السلاح خير دليل على ذلك.

وشدد على أن ما يجب أن يكون في المرحلة الأولى هو توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وتفكيك المليشيات وسحب السلاح وحصر استعماله لدى الجيش والأجهزة الأمنية.