حويلي: لا توجد قيادة موحدة بالمنطقة الغربية.. وهناك علامات استفهام على أعضاء اللجنة الاستشارية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن الأمور متشعبة في المنطقة الغربية، فلا توجد قيادة موحدة، وحتى داخل العاصمة القيادة متفرقة؛ ما يؤكد ضرورة الانخراط بالحوار لمحاولة الوصول به إلى نقطة معينة.

حويلي أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن الأمم المتحدة والبعثة الأممية تتحكم بها الدول الخمس الدائمة العضوية التي لها حق الفيتو، وهي من تتحكم بالمشهد.

وفيما يتعلق باجتماع اللجنة الاستشارية المنعقدة في جنيف، قال: “أعتقد أن اجتماع جنيف جاء من رئاسة البعثة للتوضيح أمام المجتمع الدولي بأن البعثة تسير في خطوات حثيثة لحل المشكلة، بالرغم من أنها لا تصدر عنها أي إدانات تتعلق بالخروقات التي تحدث بالاتفاق العسكري 5+5”.

كما أكد على وجود امتعاض كبير داخل ملتقى الحوار، لافتًا إلى أن هناك علامات استفهام على الشخصيات الموجودة في اللجنة الاستشارية، الذين تم تزكيتهم من أجل مهمة محددة، وهي آليات اختيار السلطة التنفيذية فقط.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية