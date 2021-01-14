تقرير: أردوغان يتحالف مع عائلة الدبيبة لنهب ثروات ليبيا

كشفت صحيفة “the investigative journal” البريطانية، أن رجل الأعمال الليبي عبد الحميد الدبيبة وعائلته الدبيبة ساعدت في تسهيل تدخل تركيا ونهب ثروات ليبيا، مؤكدة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدعم عبد الحميد الدبيبة كرئيس وزراء ليبيا المقبل.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها بعنون “لعبة أردوغان الشريرة في ليبيا.. فساد البناء”، أن عائلة الدبيبة منحت قرابة 19 مليار دولارا من عقود البناء الليبية لشركات تركية من قبل هيئات الدولة التي تسيطر عليها عائلة الدبيبة .

وأضاف التقرير، أن توقيع أنقرة معاهدة مع حكومة الوفاق غير المعتمدة جاءت للسيطرة على أنابيب الغاز والنفط في البحر الأبيض المتوسط، مبينة أن أردوغان طلب من رئيس حكومة الوفاق فائز السراج منح المزيد من العقود للشركات التركية ما دفع ليبيا إلى منح عقود جديدة بقيمة 16 مليار دولار لشركات تركية في عام 2020.

وقالت الصحيفة إن السراج دفع لأنقرة 12 مليار دولار أربعة مليارات دولار من الودائع بدون فوائد للبنك المركزي التركي لدعم الليرة المحاصرة وثمانية أخرى لتكلفة العملية العسكرية التركية وفق ما ذكره التقرير، فضلا عن كيفية جني أنقرة ملايين الدولارات من خلال بيع طائرات بدون طيار من طراز بيرقدار إلى حكومة الوفاق.

وقالت الصحيفة إنه بينما تحاول الأمم المتحدة والقوى العظمى تشكيل حكومة انتقالية ثانية قبل الانتخابات المقررة في ديسمبر 2021 يُنظر إلى عبد الحميد على أنه منافس جاد لرئاسة الحكومة وقد انحرف ترشيحه عن مساره بشكل طفيف بسبب مزاعم بأنه كان هو وابن عمه يعرضان مئات الآلاف من الدولارات على كل المندوبين اللليبيين لحضور مؤتمر بشأن اختيار الحكومة المقبلة ولأن أردوغان يريد الحفاظ على الاتفاقات التي أبرمها مع حكومة الوفاق غير المعتمدة إذا ترك الأخير منصبه فهو يرى بعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة ليبيا المقبل .

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