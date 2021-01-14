الثني يطلع على نتائج اجتماع البريقة لتوحيد الميزانية العامة للدولة للعام الحالي

ليبيا – اطّلع رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني على نتائج اجتماع اللجنة المختصة بتوحيد الميزانية العامة للدولة للعام 2021، وذلك خلال اجتماع عقده مع وكيل عام وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير مهام الوزارة امراجع غيث.

غيث وضع الثني في صورة اللقاء الذي جمع المعنيين بالشأن المالي والمصرفي في بلدية البريقة، حول توحيد الميزانية العامة للدولة للعام 2021، وفقًا لما ذكره المكتب الإعلامي للحكومة.

وقدم الوكيل شرحًا مفصلًا عن الخطوات التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بما يجعل للبلاد ميزانية موحدة لا تشهد عجزًا في أي من بنودها.

واشار إلى أن اللجنة الموحدة قد بدأت اجتماعاتها لاإعداد الميزانية العامة للدولة والتي من المفترض أن تجهز خلال 10 أيام.

وبدوره، أكد الثني ترحيبه وتأييده لما بدر من اللجنة المختصة بما يعود بالنفع على المواطن بصفة عامة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية