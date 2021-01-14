تركيا: عازمون على إبقاء نافذة الفرص مفتوحة لحل سياسي بليبيا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن بلاده عازمة على إبقاء نافذة الفرص مفتوحة من أجل حل سياسي في ليبيا

وأضاف أوغلو بحسب وكالة الأناضول أن “بلاده عازمة على الاستمرار في إبقاء نافذة الفرص مفتوحة من أجل حل سياسي قابل للتطبيق وشامل ودائم وسلمي في ليبيا” مضيفا أن تركيا تدعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا.

من جانبه أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن دفعة من “مرتزقة الفصائل الموالية لأردوغان في ليبيا”، عادت إلى الأراضي السورية خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة.

وأوضح المرصد في بيان أصدره، أنه وبذلك تكون أول عودة للمقاتلين من ليبيا منذ نحو شهرين وتحديداً منذ منتصف شهر نوفمبر من العام 2020، لافتا إلى أن الدفعة هذه والبالغ عددهم 40 مقاتل، لم تكن عودتهم طبيعية في ظل توقف عمليات العودة، حيث عمدوا إلى دفع رشوة لأطباء في ليبيا مقابل كتابة تقرير تفيد بأن وضعهم الصحي سيء ويستوجب عودتهم، وبلغت قيمة الرشوة التي دفعت نحو 500 دولار أميركي عن المقاتل الواحد، ثم قاموا بتقديم هذه التقارير الطبية لقاداتهم ليوافقوا على عودتهم، وهو ما حصل بالفعل، إذ جرى نقلهم إلى تركيا في بداية الأمر ومن ثم إلى سوريا، بحسب ما جاء في بيان المرصد.