سيالة: ليبيا لها فضل في تأسيس الاتحاد الأفريقي وسنخفض تمثيلنا الدبلوماسي في دوله

شارك وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة في الملتقى الليبي الأفريقي الذي نظمه النواب المنشقون اليوم الخميس في طرابلس.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها طالعته “الساعة 24″، أن سيالة ألقى كلمة قال خلال إن ليبيا لها دور مهم في إفريقيا وفي دعم الشعوب الإفريقية وحركات التحرر في بلدانها ضد الإستعمار ناهيك عن فضلها في تأسيس الإتحاد الإفريقي وتجمع دول الساحل والصحراء.

وأشار سيالة إلى أن الاستثمارات الليبية في القارة الإفريقية لها دور في تنمية بعض الدول الإفريقية، بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به جمعية الدعوة الإسلامية في إفريقيا الخيري والدعوي، على حد زعمه.

وأضاف أن ليبيا لها تمثيل دبلوماسي في معظم الدول، وتابع: “نظرا للظروف الراهنة في ليبيا سيتم دراسة اتباع مبدأ التمثيل غير المقيم في إفريقيا بما لا يؤثر على علاقاتنا مع الدول الإفريقية، ويخفض في ذات الوقت من التكاليف والنفقات”.