«الثني» يتابع سير عمل وزارة التعليم

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، سير العملية التعليمية، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز.

وناقش “الثني” مع وزير التعليم، سير العملية التعليمية في كافة البلديات، وتوزيع التجهيزات من مقاعد دراسية، ووسائل الإيضاح التعليمية اللازمة للعمل.

وقدم وزير التعليم، خلال الاجتماع، لرئيس الحكومة عن الاجتماع الذي عقده مع المندوب الإقليمي لمنظمة اليونيسيف.

كما قدم، تقريرا حول افتتاح مبنى مصلحة التقنيات التعليمية فرع بنغازي، والزيارات التي قام بها الوزير إلى المؤسسات التعليمية بكل من بلديات المرج، والبيضاء، وبنغازي، والساحل.

واستعرض الاجتماع، نتائج اجتماع وزير التعليم مع مدير إدارة الجرحى والشهداء بالقيادة العامة للقوات المسلحة وإنهاء دورة السكرتارية التي تنظمها هيئة التعليم التقني والفني بالتعاون مع تنسيقية المرأة بالقيادة العامة.