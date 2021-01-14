«الثني» يتابع سير عمل وزارة التعليم

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، سير العملية التعليمية، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز.
وناقش “الثني” مع وزير التعليم، سير العملية التعليمية في كافة البلديات، وتوزيع التجهيزات من مقاعد دراسية، ووسائل الإيضاح التعليمية اللازمة للعمل.
وقدم وزير التعليم، خلال الاجتماع، لرئيس الحكومة عن الاجتماع الذي عقده مع المندوب الإقليمي لمنظمة اليونيسيف.
كما قدم، تقريرا حول افتتاح مبنى مصلحة التقنيات التعليمية فرع بنغازي، والزيارات التي قام بها الوزير إلى المؤسسات التعليمية بكل من بلديات المرج، والبيضاء، وبنغازي، والساحل.
واستعرض الاجتماع، نتائج اجتماع وزير التعليم مع مدير إدارة الجرحى والشهداء بالقيادة العامة للقوات المسلحة وإنهاء دورة السكرتارية التي تنظمها هيئة التعليم التقني والفني بالتعاون مع تنسيقية المرأة بالقيادة العامة.
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