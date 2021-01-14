من ترهونة.. باشاغا: بذلنا مجهودات لمعرفة مصير المفقودين بالمدينة

أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا خلال زيارته اليوم الخميس لمديرية أمن ترهونة أن الوزارة بذلت مجهودات لإنهاء كافة مشاكل المدينة وأبرزها معرفة مصير المفقودين والتعرف على الضحايا بالمدينة.

وشدد باشاغا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية على ضرورة ملاحقة المجرمين والخارجين عن القانون بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية ذات الاختصاص مبينا أن مدينة ترهونة مُصابها جلل لكنها قادرة على تضميد جراحها بسواعد أبنائها الخيرين.

وتفقد باشاغا المقابر الجماعية لضحايا الحرب بمنطقة الربط بترهونة واستمع إلى شروح وافية من قبل مسؤولي الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين حول المراحل التي تمر بها عملية إخراج الجثامين وتعرف ذويها عليها كما أدى باشاغا زيارة إلى المقر الجديد لمديرية أمن ترهونة شملت مكاتبها ووأقسامها وادارتها الجديدة.