كاجمان يبحث أوضاع المنشآت الرياضية بالمنطقة الجنوبية

بحث النائب بالمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان، خلال اجتماع موسع، مع رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بشير القطنري، أوضاع البنية التحتية للمنشآت الرياضية في عموم البلاد، وخاصة في المنطقة الجنوبية

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بحث رؤية الهيئة للنهوض بالمنشآت الشبابية والرياضية بالجنوب كما تم استعراض أهم متطلبات الأندية الرياضية لحلحلة الصعوبات والعراقيل التي تواجه عملها ، كما تم التأكيد على أهمية العمل المشترك لدعم وتشجيع الشباب وللنهوض بمستوى البنية التحتية بالمنطقة الجنوبية.

وحضر الاجتماع، رئيس رابطة أندية الجنوب، ورئيس فرع الهيئة أوباري، وعدد من رؤساء الأندية بالمنطقة الجنوبية.