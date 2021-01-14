كاجمان يبحث أوضاع المنشآت الرياضية بالمنطقة الجنوبية

بحث النائب بالمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان، خلال اجتماع موسع، مع رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بشير القطنري، أوضاع البنية التحتية للمنشآت الرياضية في عموم البلاد، وخاصة في المنطقة الجنوبية
وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بحث رؤية الهيئة للنهوض بالمنشآت الشبابية والرياضية بالجنوب كما تم استعراض أهم متطلبات الأندية الرياضية لحلحلة الصعوبات والعراقيل التي تواجه عملها ، كما تم التأكيد على أهمية العمل المشترك لدعم وتشجيع الشباب وللنهوض بمستوى البنية التحتية بالمنطقة الجنوبية.
وحضر الاجتماع، رئيس رابطة أندية الجنوب، ورئيس فرع الهيئة أوباري، وعدد من رؤساء الأندية بالمنطقة الجنوبية.
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