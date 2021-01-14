“الوفاق”: كاجمان يبحث تطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية

عقد النائب بالمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق “عبدالسلام كاجمان اجتماعا اليوم الخميس، مع رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومته الدكتور بشير القطنري.
وقالت حكومة الوفاق في بيان لها، طالعته “الساعة 24″، إن الاجتماع بحث أوضاع البنية التحتية للمنشآت الرياضية في عموم البلاد، وخاصة في المنطقة الجنوبية.
وتابع البيان: “ناقش الاجتماع، رؤية الهيئة للنهوض بالمنشآت الشبابية والرياضية بالجنوب، كما تم استعراض أهم متطلبات الأندية الرياضية لحلحلة الصعوبات والعراقيل التي تواجه عملها” وفق ادعائه.
وأضاف: “تم التأكيد على أهمية العمل المشترك لدعم وتشجيع الشباب وللنهوض بمستوى البنية التحتية بالمنطقة الجنوبية” على حد زعمه.
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