“الوفاق”: كاجمان يبحث تطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية

عقد النائب بالمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق “عبدالسلام كاجمان اجتماعا اليوم الخميس، مع رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومته الدكتور بشير القطنري.

وقالت حكومة الوفاق في بيان لها، طالعته “الساعة 24″، إن الاجتماع بحث أوضاع البنية التحتية للمنشآت الرياضية في عموم البلاد، وخاصة في المنطقة الجنوبية.

وتابع البيان: “ناقش الاجتماع، رؤية الهيئة للنهوض بالمنشآت الشبابية والرياضية بالجنوب، كما تم استعراض أهم متطلبات الأندية الرياضية لحلحلة الصعوبات والعراقيل التي تواجه عملها” وفق ادعائه.

وأضاف: “تم التأكيد على أهمية العمل المشترك لدعم وتشجيع الشباب وللنهوض بمستوى البنية التحتية بالمنطقة الجنوبية” على حد زعمه.