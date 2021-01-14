ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

14 January, 2021

عقد صباح اليوم اجتماع ضم كلا من اعضاء عن مركز الرقابة على الأغذية والادوية ومدير عام شركة المطاحن والاعلاف ومدير جهاز الحرس البلدي طرابلس واعضاء عن نقابة الخبازين.

وتم خلال هذا الاجتماع بحث اسباب ارتفاع سعر رغيف الخبز بالمخابز مؤخرا

مدير عام المطاحن والاعلاف خلال اجتماع انه ليس هناك اي علاقة للمطاحن والاعلاف بزيادة سعر الرغيف وعدم قيامه بأي اجراء من شأنه رفع سعر رغيف الخبز مضيفا انه ان وجدة زيادة في سعر الدقيق على المخابز تكون زيادة نسبية لا تؤدي لارتفاع سعر رغيف الخبز لما هو عليه الان

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ضرورة العودة بسعر رغيف الخبز لما كان عليه وتكليف مركز الرقابة على الأغذية والحرس البلدي بمتابعة ذلك ومخالفة اي مخبز يتسبب في زيادة السعر.