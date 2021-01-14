الناتو: نرحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) يانس ستولتنبرغ عن ترحيب الحلف باتفاق وقف اطلاق النار في ليبيا وانطلاق منتدى الحوار بين الأطراف الليبية.

وأضاف ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي عقده بالاشتراك مع رئيس موريتانيا محمد ولد الغزواني، بعد لقاءهما اليوم في مقر الحلف في بروكسل “نحن جاهزون لتقديم الدعم لبناء القدرات الأمنية الليبية عندما تتوفر الظروف الأمنية والسياسية الملائمة” بحسب وكالة آكي.

وأشار ستولتنبرغ إلى قناعته أن تمدد التأثير الروسي في ليبيا يأتي ليدعم موقف الحلف المصمم على الاستمرار في دعم عملية برلين وجهود الأمم المتحدة لايجاد حل للنزاع في هذا البلد.