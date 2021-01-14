بعد حالة السخط حيال توقف رواتبهم.. ستيب: عودة 50 مرتزقاً من ليبيا إلى سوريا أفادت وكالة ستيب الإخبارية، اليوم الخميس، بعودة 50 مقاتلاً من المرتزقة السوريين في ليبيا ووصولهم الأراضي السورية، موضحة أنّ المقاتلين الذين عادوا لم يتحصلوا إلا على ربع مستحقاتهم الشهرية المتفق عليها.

وأوضحت الوكالة، أنّ المرتزقة تقاضوا فقط 500 دولار أميركي في الشهر بدلاً من 2000 دولار وفق ما هو متفق عليه، كما أنهم لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية منذ أكثر من 5 أشهر.

ولفتت إلى أنّ هذه هي الدفعة الأولى من المرتزقة السوريين في ليبيا الذين يعودون إلى سوريا خلال العام الجاري، بعد الأنباء عن السخط الحاصل في الفصائل الموالية لتركيا في ليبيا نتيجة الإخلال بتقديم المستحقات المالية لمقاتليهم.

وأشارت الوكالة إلى أنّ معظم المقاتلين العائدين اليوم كانوا قدّموا تقارير طبية بإصابتهم بأمراض مزمنة وإصابات وكسور وغيرها، وبعضهم دفع مبالغ مالية لقيادة فصيله للسماح له بالعودة.

يذكر أنه كانت مصادر أكدت هروب عدد من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا في ليبيا إلى أوروبا عبر البحر، لافتة إلى أن سبب الهروب كان سوء المعاملة من قبل القيادات التركية وقيادة قوات الوفاق غير المعتمدة المسؤولة عن معسكرات المرتزقة السوريين في ليبيا، إضافة لتوقف الدعم المالي من قبل تركيا لهم منذ أشهر، بينما يقوم قادة فصائلهم بسرقة ما يصل من دعم مالي بشكل علني من خلال تقديم مبالغ تصل إلى ربع الاتفاق الموقع معهم.

يشار إلى أنّ تقارير تحدثت عن أن أعداد المرتزقة السوريين في ليبيا تجاوزت الـ16 ألف مقاتل، أرسلتهم تركيا من شمال سوريا للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق الليبية المدعومة تركيّاً.

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