بوالخطابية: 2021 عام المشاريع في طبرق وحلم ممشى الكورنيش سيتحقق

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، أن رئاسة الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة ستحقق حلم سكان المدينة باستكمال مشروع إقامة ممشى كورنيش بطول ألف متر.

وأوضح بوالخطابية لـ أخبار ليبيا 24 أن ممشى كورنيش طبرق يقع على رقعة شاسعة في المدينة ويمتد من باب الميناء حتى فندق دار السلام، وهو حلم لكل سكان المدينة منذ عشرات السنين.

وأكد بوالخطابية أن ممشى الكورنيش الحلم سيتحقق بطريقة حديثة متكاملة ستسر الناظرين، مشيرا إلى أن البلدية لديها مشاريع رصف الطرق منها ما هو قريب من البحر ومنها أخرى داخل الأحياء لحل المختنقات المرورية.

وأوضح بوالخطابية أن مشاريع رصف الطرق ستشمل طريق الشهيد عبد الفتاح يونس، وطريق شيخ الشهداء عمر المختار، وطريق حي عبد المنعم رياض.

وأشار بوالخطابية إلى أن مكتب المشروعات بالبلدية سيشرف على عدد من المشاريع ليكون عام 2021 عام المشروعات، ومنها مشرع تصريف مياه الأمطار لمنع تجمعها في عدد من جزر الدوران الرئيسية، وكذلك إنشاء عدد من شبكات المياه داخل الأحياء السكنية.

وأوضح بوالخطابية أن البلدية وفرت قطعة أرض لإنشاء محطة طبرق الغازية لتوليد 740 ميغا وات وتم تسليم الموقع للشركة اليونانية ميتكا للبدء في تنفيذ المشروع.