الثني يبحث سير العملية التعليمية بالبلديات

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني مع وزير التعليم فوزي بومريز اليوم الخميس سير العملية التعليمية في كافة البلديات، وتوزيع التجهيزات من مقاعد دراسية، ووسائل الإيضاح التعليمية اللازمة للعمل.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن وزير التعليم قدم خلال اللقاء الذي جرى بديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي تقريرا حول الاجتماع الذي عقده مع المندوب الإقليمي لمنظمة اليونيسيف كما قدم تقريرا حول افتتاح مبنى مصلحة التقنيات التعليمية فرع بنغازي، والزيارات التي قام بها الوزير إلى المؤسسات التعليمية بكل من بلديات المرج، والبيضاء، وبنغازي، والساحل.

واستعرض اللقاء نتائج اجتماع وزير التعليم مع مدير إدارة الجرحى والشهداء بالقيادة العامة للقوات المسلحة وإنهاء دورة السكرتارية التي تنظمها هيئة التعليم التقني والفني بالتعاون مع تنسيقية المرأة بالقيادة العامة.