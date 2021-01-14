الثني يبحث سير العملية التعليمية بالبلديات

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني مع وزير التعليم فوزي بومريز اليوم الخميس سير العملية التعليمية في كافة البلديات، وتوزيع التجهيزات من مقاعد دراسية، ووسائل الإيضاح التعليمية اللازمة للعمل.
وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن وزير التعليم قدم خلال اللقاء الذي جرى بديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي تقريرا حول الاجتماع الذي عقده مع المندوب الإقليمي لمنظمة اليونيسيف كما قدم تقريرا حول افتتاح مبنى مصلحة التقنيات التعليمية فرع بنغازي، والزيارات التي قام بها الوزير إلى المؤسسات التعليمية بكل من بلديات المرج، والبيضاء، وبنغازي، والساحل.
واستعرض اللقاء نتائج اجتماع وزير التعليم مع مدير إدارة الجرحى والشهداء بالقيادة العامة للقوات المسلحة وإنهاء دورة السكرتارية التي تنظمها هيئة التعليم التقني والفني بالتعاون مع تنسيقية المرأة بالقيادة العامة.
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