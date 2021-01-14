البعثة الأممية: اللجنة القانونية لـ«الحوار السياسي» تعقد جلستها السادسة السبت المقبل

قالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، إن اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي عقدت جلستها الافتراضية الخامسة، أمس 13 يناير.

وبحسب البيان الصادر، فإن الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني ويليامز، شكرت أعضاء اللجنة على جهودهم المكثفة لدعم إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر من العام الجاري.

وخلال الجلسة، قدم أعضاء اللجنة توصياتهم بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات بعد توافقهم حول التعديلات اللازمة على مدى الأيام الماضية، بحسب بيان البعثة.

كما اتفق الأعضاء على عقد لقاء آخر يوم السبت 16 يناير الجاري لاستكمال مداولاتهم.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن امتنانها لأعضاء اللجنة على مقترحاتهم والتزامهم بالحوار، وتجدد تعهدها بتسهيل العمل المهم الذي تقوم به اللجنة القانونية لضمان إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل.